***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 570.444.968 642.420.139 199.253.097 203.701.157Satışların Maliyeti13 -510.345.766 -582.439.219 -179.371.937 -182.966.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.099.202 59.980.920 19.881.160 20.734.287BRÜT KAR (ZARAR)60.099.202 59.980.920 19.881.160 20.734.287Genel Yönetim Giderleri14 -21.826.553 -24.154.465 -7.153.079 -5.800.059Pazarlama Giderleri14 -49.625.387 -54.093.804 -15.248.369 -18.941.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 40.649.004 39.714.840 14.798.392 16.927.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -42.746.862 -36.751.914 -16.179.103 -16.250.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.450.596 -15.304.423 -3.900.999 -3.329.599Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70.978 6.551 48.631 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.379.618 -15.297.872 -3.852.368 -3.329.599Finansman Gelirleri228.552 27.562Finansman Giderleri18 -8.380.618 -4.676.879 -2.296.379 -801.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.760.236 -19.746.199 -6.148.747 -4.103.686Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.046.630 -531.221 171.601 214.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.046.630 -531.221 171.601 214.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185DÖNEM KARI (ZARARI)-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 -1,65940000 -4,17230000 -0,32690000 -0,80020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.461.140 -25.455.583Dönem Karı (Zararı)-20.713.606 -20.277.420Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-20.713.606 -20.277.420Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.271.348 31.296.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.4.1, 8 17.744.638 7.310.773Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-257.411 5.599.248Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 272.659 5.496.014Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -530.070 103.234Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.325.623 12.805.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.785.323 1.068.983Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -240.000 61.446Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24.780.300 11.675.082Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.491.145 5.056.693Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-595.069 -584.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.190.175 4.097.556Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.292.903 -3.085.365Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-396.864 4.629.402Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 62.238 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.046.630 531.221Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.255 -7.258Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-48.255 -7.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.436.574 -19.502.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.044.738 -122.778.192İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 532.871 23.747İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.577.609 -122.801.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-509.526 -422.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-509.526 -422.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -793.955 -2.407.032Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.112.151 691.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.447.960 111.147.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.310.845 89.750.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -29.758.805 21.396.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-970.425 -543.459Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.659.696 -5.567.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler558.183 377.372Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.689.580 254.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.131.397 122.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.878.832 -8.483.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-817.990 -416.142Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-17.764.318 -16.556.163YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.612.010 69.462.921Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri72.475.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.525 88.348Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.525 88.348Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.256.604 -3.685.327Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.256.604 -3.685.327Alınan Faiz595.069 584.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.205.630 -43.851.442Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.833.084 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 14.580.000 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.253.084 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-1.861.784 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.861.784 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 45.799.752 299.414.682Kredilerden Nakit Girişleri45.799.752 299.414.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -47.118.799 -339.174.090Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.118.799 -339.174.090Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -17.923.205 0Ödenen Faiz-523.418 -4.092.034YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-867.520 155.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-867.520 155.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.971.393 1.751.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.103.873 1.907.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.103.873 5.971.393Ticari Alacaklar4 371.820.760 344.635.386İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,21 2.172.758 2.705.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 369.648.002 341.929.757Diğer Alacaklar591.070 81.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar591.070 81.893Stoklar6 15.420.552 14.096.527Peşin Ödenmiş Giderler3.644.791 5.436.279İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 453.575 603.678İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.191.216 4.832.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 558.591 355.375Diğer Dönen Varlıklar4.062.287 5.955.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 4.062.287 5.955.083ARA TOPLAM401.201.924 376.531.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR401.201.924 376.531.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.083 8.083Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.083 8.083Ticari Alacaklar4 4.420.248 6.436.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.420.248 6.436.679Diğer Alacaklar34.421 34.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.421 34.072Maddi Duran Varlıklar8 25.009.715 27.091.338Tesis, Makine ve Cihazlar40.730 44.772Mobilya ve Demirbaşlar6.904.660 7.168.808Özel Maliyetler17.294.507 19.311.469Yapılmakta Olan Yatırımlar769.818 566.289Kullanım Hakkı Varlıkları2.4.1 53.500.105 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.357.070 4.832.170Bilgisayar Yazılımları3.357.070 4.832.170Peşin Ödenmiş Giderler2.733 323.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.733 323.400Ertelenmiş Vergi Varlığı20 5.388.241 4.341.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.720.616 43.067.353TOPLAM VARLIKLAR492.922.540 419.599.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 15.868.537 4.709.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.945.424 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.945.424 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.923.113 4.709.345Banka Kredileri5 3.403.049 4.709.345Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.520.064 0Ticari Borçlar4 385.056.147 398.211.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,21 355.369.679 338.739.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 29.686.468 59.472.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar940.054 1.910.479Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 14.987.818 9.219.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.987.818 9.219.856Kısa Vadeli Karşılıklar22.376.807 15.650.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.134.646 1.184.461Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 21.242.161 14.466.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.304.627 2.436.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.304.627 2.436.025ARA TOPLAM440.533.990 432.137.551TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.533.990 432.137.551UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 42.760.236 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 4.877.227 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.877.227 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 37.883.009 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 37.883.009 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 141.978 250.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)141.978 250.244Uzun Vadeli Karşılıklar5.529.922 4.512.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.529.922 4.512.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.432.136 4.763.018TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER488.966.126 436.900.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.956.414 -17.301.280Ödenmiş Sermaye12 19.440.000 4.860.000Sermaye Düzeltme Farkları12 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)12 -1.861.784 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 29.253.084 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.977.778 115.994Yasal Yedekler115.994 115.994Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler1.861.784Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.153.342 -30.428.834Net Dönem Karı veya Zararı-20.713.606 -37.862.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.956.414 -17.301.280TOPLAM KAYNAKLAR492.922.540 419.599.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.153 9.962.153Transferler-24.965.450 24.965.450Dönem Karı (Zararı)-20.277.420 -12.892.862 -12.892.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.384.558Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728Dönem Sonu Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -20.277.420 284.024 284.024Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280Transferler-37.862.724 37.862.724Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.713.606 -20.713.606 -20.713.606Sermaye Arttırımı14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -20.713.606 3.956.414 3.956.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-20.713.606 -20.277.420 -5.977.146 -3.889.185DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 7.384.558 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 7.773.219 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 7.773.219 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -388.661 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -388.661 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 7.384.558 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.713.606 -12.892.862 -5.977.146 -3.889.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-20.713.606 -12.892.862 -5.977.146 -3.889.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794952BIST