***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.08.2019Genel Kurul Tarihi 03.09.2019Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.09.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sok. No:5 Altın Damla Toplantı Salonu Şişli - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1 ve 3. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ekteki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,3 - 31 Temmuz 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, Şirket'imizin yurt içi satışını gerçekleştirdiği yer ve duvar karoları, karo yapıştırıcı malzemeleri ve Villeroy & Boch markalı karo ve banyo ürünlerinin, yetkili satıcı ve yapı market kanallarından oluşan "Toptan Satış İşi"nin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin 31.07.2019 tarihli Değerleme Raporu esas alınarak belirlenen toplam 36.200.000 TL +KDV bedel ile Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,4 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 03.09.2019.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 03.09.2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 03.09.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı kararları arasında tescil edilecekbir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790339BIST