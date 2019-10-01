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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.10.2019 17:09
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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019, 06.08.2019, 03.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.07.2019 tarihli açıklamamızda özetle Şirketimizin yurt içi satışını gerçekleştirdiği yer ve duvar karoları, karo yapıştırıcı malzemeleri ve Villeroy & Boch markalı karo ve banyo ürünlerinin, yetkili satıcı ve yapı market kanallarından oluşan "Toptan Satış İşi"nin, mevzuat ve sözleşmeler uyarınca tamamlanması gereken tüm işlemlerin yasal prosedürlere ve sözleşmelere uygun olarak tamamlanmasına bağlı olarak Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vitra Karo)'ye satış yoluyla devredilmesine satış işleminin genel kurulca onaylanmasından sonra 01 Ekim 2019 tarihinde devir işleminin gerçekleştirilerek 36.200.000 TL+KDV tutarındaki toplam satış bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine devir işleminin gerçekleştirilmesinden sonra en geç 30 gün içerisinde düzenlenecek kapanış bilançosunda yer alan Vitra Karo'ya olan ticari borçlarımızın karşılığında Vitra Karo ürünlerinin satışından doğan ticari alacaklarımızın temlik edilmesine, Şirketimizde karo ürün gruplarından sorumlu olarak çalışan personelin 01 Ekim 2019 tarihinde Vitra Karo'ya geçirilmesine karar verildiğini, duyurmuştuk.
03.09.2019 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere satış işlemi 3 Eylül 2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantımızda onaylanmış olup, bugün itibarıyla (01 Ekim 2019) satış işlemi gerçekleştirilerek 36.200.000 TL+KDV tutarındaki satış bedeli peşin olarak tahsil edilmiş, Şirketimizde karo ürün gruplarından sorumlu olarak çalışan 39 personel 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Vitra Karo'ya geçirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789426


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