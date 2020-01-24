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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.01.2020 20:46
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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yapı sektöründe son dönemlerde yaşanan gelişmeler, sektördeki beklentiler çerçevesinde Şirketimiz İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ("İntema"),  yurtiçi satışını gerçekleştirdiği vitrifiye seramik mamülleri ve bunların tamamlayıcı ürünleri ile banyo mobilyaları, sıhhi tesisat armatürü, banyo aksesuarları valf ve bağlantı parçaları, duş sistemleri, gömme rezervuar ile yedek parçalarının iç piyasada dağıtım ve satışına ilişkin koşulları, bu ürünlerin üreticisi olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte değerlendirerek yeniden belirlemişlerdir.
Bu çerçevede
İntema, Üretici'nin yeni ürün ve modellerini, kampanyalarını Üretici ile birlikte belirlenecek şekillerde pazarda bayilerine ve tüketicilere duyurmayı taahhüt eder.  Ürünlere ait satış fiyatları ürün bazında İntema'nın görüşleri alınarak Üretici firma ve İntema tarafından müştereken belirlenir. İntema'ca satışı yapılan ürünler yetkili satıcılara Üretici tarafından Üretici stoklarından sevk edilir. İntema müşteri nezdinde, sevkin takibinden ve ürünlerin eksiksiz tesliminden sorumludur. Bu sevkiyatlara ilişkin nakliye, nakliye sigortaları Üretici'ye aittir. Bayilerden yapılacak tahsilat ve alacakların takibi İntema'nın sorumluluğundadır. İntema'nın tahsil edemediği alacakları Üretici'ye temlik etme hakkı saklıdır. Ürünler ile ilgili şikayetlerinin Üretici tarafından incelenmesi ve çözümlenmesi esastır. İntema'ca teşhir edilecek ürünler satış, üretim, stok dengesine göre ve pazarlama aksiyonları paralelinde üretici ile birlikte belirlenir ve Üretici tarafından teşhir koşullu olarak bayilere sevk olunur. Taraflar bu yeni duruma göre üretici sorumluluğuna geçen kadrolardaki çalışanların da Üretici'ye geçirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814445


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