***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786Transferler19 92.742 -92.742Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 1.262 190.111 191.373 718.233 909.606Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -1.513 49.204 394.154 190.111 891.981 3.215.411 4.107.392Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121Transferler19 238.152 -238.152Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -2.045 7.556 291.086 296.597 980.193 1.276.790Dönem Sonu Bakiyeler259.786 239 -3.882 7.556 49.204 632.306 291.086 1.236.295 4.342.616 5.578.911Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.353.247 882.765Dönem Karı (Zararı)1.271.752 905.586Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler489.402 338.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 159.301 70.229Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.872 1.258Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.923Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.795 1.258Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.455 63.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.642 10.050Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.495 1.653Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 11.318 52.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.037 5.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.037 5.906Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.161Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 308.320 200.375Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.339 -121.839Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -3.995 29.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -6.923 -102.213Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -94.107 -97.079Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -1.618 509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -19.745 -36.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -17.112 10.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.655Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -5.044 38.426Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 2.240 -420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.690 35.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -4.131 29.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -3.559 6.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.608.815 1.122.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 2.193 -754Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -257.761 -238.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.183 -236.704Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.231Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 3.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.484 -239.935Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -116.337 -238.594Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -1.147 -1.341Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.235.064 646.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.235.064 646.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.794.533 2.045.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.029.597 2.691.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.029.597 2.794.533Ticari Alacaklar28.478 13.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.478 12.254Diğer Alacaklar123.165 116.329İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 91.760 80.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.405 36.273Stoklar9 419.066 324.490Canlı Varlıklar11 14.504 11.781Peşin Ödenmiş Giderler10 30.872 13.135Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar359Diğer Dönen Varlıklar18 59.873 32.320ARA TOPLAM4.705.555 3.306.082TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.705.555 3.306.082DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar235.607 225.919Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 235.607 225.919Diğer Alacaklar8 1.760 3.065Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 215.535 220.219Maddi Duran Varlıklar13 756.272 763.203Kullanım Hakkı Varlıkları2 5.518Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.440 18.256Şerefiye14 15.773 15.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.667 2.483Peşin Ödenmiş Giderler10 52.989 50.140Ertelenmiş Vergi Varlığı25 140.667 105.691Diğer Duran Varlıklar18 24.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.425.788 1.410.534TOPLAM VARLIKLAR6.131.343 4.716.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.380İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.380Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 4.380Ticari Borçlar69.795 75.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 16.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.795 58.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.604 8.949Diğer Borçlar19.282 26.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 1.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.798 26.512Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.871 631Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 124.689 39.154Kısa Vadeli Karşılıklar164.694 116.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.465 7.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 155.229 109.161Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.915 9.318ARA TOPLAM402.230 276.349TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.230 276.349UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.039İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 1.039Diğer Borçlar8 31.075 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar118.088 109.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.972 24.285Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 88.116 84.972TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.202 138.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER552.432 414.495ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.236.295 939.698Ödenmiş Sermaye19 259.786 259.786Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 239 239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.882 -1.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.882 -1.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.882 -1.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.556Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 7.556Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 49.204 49.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 632.306 394.154Net Dönem Karı veya Zararı291.086 238.152Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.342.616 3.362.423TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.578.911 4.302.121TOPLAM KAYNAKLAR6.131.343 4.716.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.961.431 1.150.920 840.864 476.344Satışların Maliyeti20 -685.723 -452.703 -258.629 -188.311TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.275.708 698.217 582.235 288.033BRÜT KAR (ZARAR)1.275.708 698.217 582.235 288.033Genel Yönetim Giderleri21 -120.241 -127.092 -42.409 -34.698Pazarlama Giderleri21 -6.078 -3.435 -2.051 -1.023Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -49.325 -26.228 -19.207 -9.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 57.682 6.917 11.478 -3.091Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -54.023 -7.424 -17.365 -3.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.103.723 540.955 512.681 236.653Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 500.401 222.101 153.339 111.460Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.893 -13.365 -1.287 -1.662FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.600.231 749.691 664.733 346.451Finansman Gelirleri24 3.278 358.250 182.450Finansman Giderleri24 -1.633 -1.980 -437 -1.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.601.876 1.105.961 664.296 527.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-330.124 -200.375 -146.686 -66.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -366.590 -245.463 -151.513 -113.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 36.466 45.088 4.827 47.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.271.752 905.586 517.610 460.938DÖNEM KARI (ZARARI)1.271.752 905.586 517.610 460.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 980.666 715.475 398.096 359.510Ana Ortaklık Payları291.086 190.111 119.514 101.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.045 4.020 -932 66Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.158 5.026 -1.771 84Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları418 458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler695 -1.006 381 -18Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 695 -1.006 381 -18Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.556 -159Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.688 -204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 9.688 -204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.132 45Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -2.132 45DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.511 4.020 -1.091 66TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.277.263 909.606 516.519 461.004Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar980.193 718.233 397.664 359.723Ana Ortaklık Payları297.070 191.373 118.855 101.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797788BIST