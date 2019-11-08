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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2019 19:31
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***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                        
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİSKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI
                                                                                                                                                                 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.11.2019 karar tarihli ve 11 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'nin ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince Sorumluluk Beyanı.
1.     Şirketimizin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,N14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Konsolide Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış  Finansal Tablolar,  Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları tarafımızdan incelenmiş olduğunu,
 
2.     İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,           Konsolide Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
3.     İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, (yargılama süreci devam eden önceki mali dönemlere ait iş ve işlemlerin tablolara olası kümülatif yansımalarını TTK 401/4 maddesi hükümleri gereğince hariç tutarak ) beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,   
 
        Fatih KADİRİOĞLU         Enis Güçlü ŞİRİN                İsmail GÜLER                       Ali ALTINTAŞ
             Genel Müdür        Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Başkanı
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797796


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