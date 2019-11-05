***ISATR* *HAYAT* *HALKB* *AKSFA* *ISMEN* *QNBFL* *DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
05.11.2019 17:14
***ISATR******HAYAT******HALKB******AKSFA******ISMEN******QNBFL******DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, DBAGL, HAYAT, ISATR, ISMEN, QNBFL, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC333V5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33446 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33453 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33461 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC334A7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC334N0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC334Q3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC334R1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC335H9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC335R8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC335S6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC335X6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33651 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33693 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC336D6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC336J3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC336P0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33719 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33750 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33792 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC337D4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC337H5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC337M5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC337R4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC337X2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC33859 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC338G5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC338H3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC338Q4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC338V4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC339D0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC339E8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC339J7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC339K5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZ27 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZ92 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZA2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZJ3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZN5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZS4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DS7CZW6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DX6QN34 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DX6QN42 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DX6QN83 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DX6QNB1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DX6QNG0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB72712 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 05/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1943 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1950 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01R86 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01R94 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RA5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RB3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RC1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RD9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RE7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RF4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01RG2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01S69 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01S77 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01SH8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01SL0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01SM8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01SQ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01SS5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01T27 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01T84 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TD5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TE3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TJ2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TN4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TO2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01TT1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01U24 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01U81 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01UD3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01UM4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01V07 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01V15 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01V56 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01V64 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN MEN TRWISMD01VL4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01VV3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01VY7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01VZ4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01W30 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01W55 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01WG2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01WK4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01WQ1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01WV1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01X05 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01X47 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01X96 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01XE5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01XP1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01XQ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01XV9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YC7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YD5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YE3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YI4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YJ2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YK0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YU9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01YV7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/11/2019 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRK1913 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1921 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2019 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796636
BIST