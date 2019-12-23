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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

23.12.2019 17:18
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***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
C
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
24200000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
0,54
Satıcının Unvanı
Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. / 24.200.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
6,2
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
4,94 TL – 7,40 TL
İşlem Tarihi
24/12/2019
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ekte verilmektedir.
Açıklamalar

Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin %0,54'ünü oluşturan ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın (Satıcı) sahip olduğu toplam 24.200.000 TL nominal değerli (ISCTR) payların, Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye (Alıcı), toptan alış satış işlemleri kapsamında tahsisli olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, pay başına 6,20 TL fiyattan, 24/12/2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşlemin nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804834


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IZMDC 7,51 98.032.731 % 19,97  
IHLGM 1,13 369.132.765 % 16,49  
QNBFL 84,40 5.687.992 % 14,99  
ASUZU 14,74 134.549.342 % 13,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6718 7,7103 % -0,40  
Frank 6,0384 6,0748 % 0,20  
Riyal 1,5809 1,5888 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 5,04  
Altın Gr. 284 284 1,58  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,37 17,41 0,21  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,05  
B. Petrol 65,92 65,92 -0,22  
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