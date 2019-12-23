***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıTürkiye İş Bankası A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)24200000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)0,54Satıcının UnvanıTürkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı VakfıAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıTecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. / 24.200.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)6,2Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları4,94 TL – 7,40 TLİşlem Tarihi24/12/2019İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEkte verilmektedir.AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin %0,54'ünü oluşturan ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın (Satıcı) sahip olduğu toplam 24.200.000 TL nominal değerli (ISCTR) payların, Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye (Alıcı), toptan alış satış işlemleri kapsamında tahsisli olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, pay başına 6,20 TL fiyattan, 24/12/2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşlemin nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804834BIST