***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2019 18:14
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 24.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. 31.10.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,94 TL fiyatından 600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %47,71 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %15,8 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/10/2019 600.000 0 600.000 456.799.132,36 457.399.132,36 % 47,65 % 47,65 % 47,71 % 47,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795920
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0238
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 3,78
|Açılış
|: 277,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4190
|% 0,71
|
|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|14,60
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,58
|59,58
|-0,66
|
Seans Raporu
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17:59ULAS
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17:55XU100
Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
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