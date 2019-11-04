***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2019 18:19
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISGYO*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 24.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. 04.11.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,96 TL fiyatından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %47,80 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %15,8 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/11/2019 500.000 0 500.000 457.799.132,36 458.299.132,36 % 47,75 % 47,75 % 47,8 % 47,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796436
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0279
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 278,15
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3757
|7,4127
|% 0,19
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,69
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
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17:57XU100
Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
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17:57MNDRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
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17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
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17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem