***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İş Bankası A.Ş. ortaklarından Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %0,54'üne tekabül eden toplam 24.200.000 TL nominal değerli ISCTR payları, 1 TL nominal değerli pay için 6,20 TL fiyatla alıcı Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 24.200.000 TL nominal değerli ISCTR payları halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 24 Aralık 2019 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804616BIST