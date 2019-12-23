***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2019 18:40
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 24.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. 23.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,29 - 4,36 TL fiyat aralığından 162.300 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payımız %66,59 olmuştur. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %5,04 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/12/2019 0 162.300 -162.300 236.542.635,99 236.380.335,99 % 66,63 % 66,63 % 66,59 % 66,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804885
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9503
En Düşük
5,9484
18:056,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6074
En Düşük
6,6030
18:05284,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,97
|Açılış
|: 284,21
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,33
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6781
|7,7166
|% -0,31
|
|Frank
|6,0379
|6,0743
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-0,21
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,96
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,06
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|0,47
|
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