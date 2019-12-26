***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 18:11
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISMEN*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
26.12.2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,49-4,52 TL fiyat aralığından 108.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payımız %66,37 olmuştur. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz İş Faktoring A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %5,04 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/12/2019 0 108.000 -108.000 235.714.226,99 235.606.226,99 % 66,4 % 66,4 % 66,37 % 66,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805410
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,34
|Açılış
|: 287,87
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6980
|7,7366
|% 0,35
|
|Frank
|6,0265
|6,0628
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|9,87
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,57
|
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17:58KLGYO
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