***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2019 09:14
a gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796021
BIST
11:4098.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 72,53
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:405,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0217
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:406,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:40278,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,77
|23.023.430
|% 12,70
|
|ACSEL
|4,94
|10.838.787
|% 11,51
|
|KLMSN
|14,50
|13.954.452
|% 10,52
|
|MSGYO
|1,59
|20.694.794
|% 8,16
|
|TACTR
|3,90
|2.736.692
|% 7,73
|
|METRO
|2,64
|18.089.446
|% -8,97
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YGYO
|0,45
|3.775.877
|% -6,25
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|BOYP
|15,05
|909.722
|% -5,82
|
|FENER
|16,47
|143.695.843
|% 3,58
|
|THYAO
|11,68
|141.214.666
|% 0,34
|
|EREGL
|6,56
|116.691.605
|% 0,31
|
|TTKOM
|5,87
|105.306.272
|% 1,03
|
|GARAN
|9,23
|77.774.471
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,62
|39.236.690
|% 6,90
|
|ISFIN
|2,50
|73.765.685
|% -1,19
|
|MEPET
|1,87
|37.872.693
|% 2,19
|
|TTKOM
|5,87
|105.306.272
|% 1,03
|
|EREGL
|6,56
|116.691.605
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4081
|7,4453
|% 0,47
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5235
|1,5312
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,63
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|