***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423Yeni Bakiye4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.344.147 44.398.321 5.198.717 49.597.038Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)795.148 84.626 1.242.344 -3.036.361 301.619 4.591.149 3.978.525 473.047 4.451.572Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-304 -317.287 5.279 1 1.054 37.311 -273.946 2.475 -271.471Kar Dağıtımı4.240.602 -5.557.043 -1.316.441 -208.751 -1.525.192Dağıtılan Temettü-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352Yedeklere Aktarılan Tutarlar3.877.871 -3.877.871 0 0Diğer362.731 362.731 4.429 367.160Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 40.617 0 1.297.472 3.363.559 -107.621 1.188.861 1.524.360 -3.429.706 972.992 29.020.361 3.824.415 4.591.149 46.786.459 5.465.488 52.251.947Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.047 47.768 110.292 875.874 137.768 3.748.965 4.917.620 859.629 5.777.249Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23.225 -75.200 -51.975 -21.028 -73.003Kar Dağıtımı7.801.417 -7.791.537 9.880 -123.805 -113.925Dağıtılan Temettü-130.003 -130.003Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.791.537 -7.791.537 0 0Diğer9.880 9.880 6.198 16.078Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 39.234 0 1.113.853 3.476.982 -179.802 1.481.828 1.131.085 -1.048.144 928.033 36.838.585 2.436.804 3.748.965 54.467.423 6.737.791 61.205.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER179.795.880 356.316.116 536.111.996 162.350.429 324.183.710 486.534.139GARANTİ VE KEFALETLERV-III 31.427.343 58.846.808 90.274.151 32.977.443 60.576.037 93.553.480Teminat Mektupları31.165.550 36.759.204 67.924.754 32.819.062 38.538.848 71.357.910Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler560.465 916.182 1.476.647 817.618 3.525.794 4.343.412Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.121.481 14.136.528 16.258.009 1.761.444 15.656.466 17.417.910Diğer Teminat Mektupları28.483.604 21.706.494 50.190.098 30.240.000 19.356.588 49.596.588Banka Kredileri0 5.442.721 5.442.721 0 3.622.582 3.622.582İthalat Kabul Kredileri0 227.470 227.470 0 205.562 205.562Diğer Banka Kabulleri0 5.215.251 5.215.251 0 3.417.020 3.417.020Akreditifler224.930 14.169.091 14.394.021 84.493 16.122.452 16.206.945Belgeli Akreditifler219.046 10.661.852 10.880.898 68.660 12.725.179 12.793.839Diğer Akreditifler5.884 3.507.239 3.513.123 15.833 3.397.273 3.413.106Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden12.772 0 12.772 17.395 0 17.395Diğer Garantilerimizden24.091 2.475.792 2.499.883 56.493 2.292.155 2.348.648Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER61.233.049 22.069.832 83.302.881 55.987.059 18.164.982 74.152.041Cayılamaz Taahhütler59.844.573 14.924.981 74.769.554 55.047.839 9.726.323 64.774.162Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.398.810 8.466.531 13.865.341 1.711.886 3.332.103 5.043.989Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri18.500 0 18.500 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri400 93.086 93.486 400 97.405 97.805Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.386.761 628.598 18.015.359 15.747.394 363.815 16.111.209Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.677.153 0 2.677.153 2.600.948 0 2.600.948İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.611 0 22.611 17.791 0 17.791Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri29.555.710 0 29.555.710 27.477.673 0 27.477.673Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri110.528 0 110.528 113.226 0 113.226Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.674.100 5.736.766 10.410.866 7.378.521 5.933.000 13.311.521Cayılabilir Taahhütler1.388.476 7.144.851 8.533.327 939.220 8.438.659 9.377.879Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.303.476 7.144.851 8.448.327 839.220 8.438.659 9.277.879Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 100.000 0 100.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR87.135.488 275.399.476 362.534.964 73.385.927 245.442.691 318.828.618Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler87.135.488 255.714.000 342.849.488 73.385.927 227.414.562 300.800.489Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.160.782 14.860.007 23.020.789 8.758.823 16.445.556 25.204.379Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.404.668 7.174.022 11.578.690 4.562.249 8.080.591 12.642.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.756.114 7.685.985 11.442.099 4.196.574 8.364.965 12.561.539Para ve Faiz Swap İşlemleri70.920.548 217.973.680 288.894.228 56.335.555 191.467.112 247.802.667Swap Para Alım İşlemleri12.229.659 72.539.470 84.769.129 14.173.178 61.593.554 75.766.732Swap Para Satım İşlemleri58.234.289 27.287.264 85.521.553 41.458.577 33.382.858 74.841.435Swap Faiz Alım İşlemleri228.300 59.073.473 59.301.773 351.900 48.245.350 48.597.250Swap Faiz Satım İşlemleri228.300 59.073.473 59.301.773 351.900 48.245.350 48.597.250Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.289.798 16.842.100 24.131.898 7.949.592 12.988.081 20.937.673Para Alım Opsiyonları4.032.566 5.502.556 9.535.122 4.088.149 5.348.163 9.436.312Para Satım Opsiyonları3.201.178 5.703.294 8.904.472 3.797.202 5.674.940 9.472.142Faiz Alım Opsiyonları0 2.818.125 2.818.125 0 982.489 982.489Faiz Satım Opsiyonları0 2.818.125 2.818.125 0 982.489 982.489Menkul Değerler Alım Opsiyonları31.391 0 31.391 21.440 0 21.440Menkul Değerler Satım Opsiyonları24.663 0 24.663 42.801 0 42.801Futures Para İşlemleri579.912 516.074 1.095.986 248.427 231.154 479.581Futures Para Alım İşlemleri319.324 316.401 635.725 193.142 62.759 255.901Futures Para Satım İşlemleri260.588 199.673 460.261 55.285 168.395 223.680Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer184.448 5.522.139 5.706.587 93.530 6.282.659 6.376.189EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER632.434.819 617.983.736 1.250.418.555 595.134.339 544.307.169 1.139.441.508EMANET KIYMETLER84.733.490 31.673.489 116.406.979 89.026.303 30.008.264 119.034.567Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler68.755.540 4.526.729 73.282.269 69.371.076 3.760.338 73.131.414Tahsile Alınan Çekler12.784.811 11.043.632 23.828.443 16.339.012 10.700.589 27.039.601Tahsile Alınan Ticari Senetler2.808.974 11.725.320 14.534.294 2.944.080 11.905.030 14.849.110Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 251 251İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler384.165 4.377.808 4.761.973 372.135 3.642.056 4.014.191Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER547.701.329 586.310.247 1.134.011.576 506.108.036 514.298.905 1.020.406.941Menkul Kıymetler40.702.228 48.999.098 89.701.326 26.775.543 45.127.679 71.903.222Teminat Senetleri10.307.929 25.137.150 35.445.079 9.438.396 23.433.546 32.871.942Emtia106.449.104 29.462.545 135.911.649 104.598.885 21.604.581 126.203.466Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul313.937.846 307.651.514 621.589.360 297.464.738 278.499.219 575.963.957Diğer Rehinli Kıymetler76.304.222 175.059.940 251.364.162 67.830.474 145.633.880 213.464.354Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI812.230.699 974.299.852 1.786.530.551 757.484.768 868.490.879 1.625.975.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı13.336.735 19.482.791Alınan Faizler34.703.715 29.204.749Ödenen Faizler-19.532.058 -15.444.156Alınan Temettüler295.449 239.649Alınan Ücret ve Komisyonlar5.170.421 4.014.162Elde Edilen Diğer Kazançlar3.653.032 4.648.715Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar725.652 428.153Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.667.862 -5.384.424Ödenen Vergiler-2.188.194 -1.177.901Diğer-2.823.420 2.953.844Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.030.180 3.384.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-278.728 68.163Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.210.597 14.461.809Kredilerdeki Net (Artış) Azalış3.378.535 -23.332.212Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.457.438 -8.109.121Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.143.172 -1.454.789Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)16.427.399 13.089.824Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.351.095 -351.633Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-334.724 9.012.425Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı18.366.915 22.867.257YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.006.094 -6.747.500İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-7.023 -4.750Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 3.251Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-321.555 -243.515Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller374.848 206.615Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-16.151.854 -13.649.249Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.856.995 8.414.703Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.940.699 -3.868.415Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.661.570 2.673.825Diğer-478.376 -279.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.227.045 -962.787Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit26.623.198 17.787.081Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.398.710 -16.540.322İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-130.003 -1.892.352Kiralamaya İlişkin Ödemeler-321.530 0Diğer0 -317.194Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-444.227 -758.955Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.689.549 14.398.015Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.639.188 21.288.841Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar41.328.737 35.686.856Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.486.280 5.121.354DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.290.969 -669.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.721 1.015.090Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.386 1.004.370Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları47.768 84.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler339 -73.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.246.248 -1.684.872Yabancı Para Çevrim Farkları111.609 1.233.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.235.853 -4.053.831Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları136.778 301.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-237.992 833.493TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.777.249 4.451.572Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.463.574 80.853.554 131.317.128 43.048.785 70.734.999 113.783.784Nakit ve Nakit Benzerleri10.071.190 55.796.608 65.867.798 9.120.481 46.978.521 56.099.002Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.669.425 41.365.105 47.034.530 6.427.599 34.494.643 40.922.242BankalarV-I-ç 2.394.363 14.400.896 16.795.259 1.942.494 12.511.583 14.454.077Para Piyasalarından Alacaklar2.016.605 68.234 2.084.839 758.169 0 758.169Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.203 -37.627 -46.830 -7.781 -27.705 -35.486Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 2.166.559 2.134.696 4.301.255 939.793 2.557.312 3.497.105Devlet Borçlanma Senetleri246.557 25.246 271.803 429.346 15.465 444.811Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler164.647 0 164.647 115.702 0 115.702Diğer Finansal Varlıklar1.755.355 2.109.450 3.864.805 394.745 2.541.847 2.936.592Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 37.401.922 18.617.270 56.019.192 32.313.623 15.536.079 47.849.702Devlet Borçlanma Senetleri36.367.861 16.304.248 52.672.109 31.582.543 14.053.628 45.636.171Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.919 367.662 513.581 136.223 271.026 407.249Diğer Finansal Varlıklar888.142 1.945.360 2.833.502 594.857 1.211.425 1.806.282Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 823.903 4.304.980 5.128.883 674.888 5.663.087 6.337.975Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı823.903 4.304.980 5.128.883 674.888 5.663.087 6.337.975Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)186.311.269 144.451.214 330.762.483 179.388.814 150.955.326 330.344.140KredilerV-I-e 165.741.763 140.099.724 305.841.487 157.921.177 147.241.993 305.163.170Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 1.493.084 3.755.127 5.248.211 1.757.026 3.889.155 5.646.181Faktoring Alacakları2.143.633 384.407 2.528.040 2.232.511 528.478 2.760.989İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 28.803.406 3.457.342 32.260.748 26.501.047 2.512.460 29.013.507Devlet Borçlanma Senetleri28.338.651 2.986.601 31.325.252 26.180.153 2.047.977 28.228.130Diğer Finansal Varlıklar464.755 470.741 935.496 320.894 464.483 785.377Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.870.617 -3.245.386 -15.116.003 -9.022.947 -3.216.760 -12.239.707SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.168.190 12.484 1.180.674 256.334 26.804 283.138Satış Amaçlı1.168.190 12.484 1.180.674 256.334 26.804 283.138Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI10.323.956 0 10.323.956 9.418.560 0 9.418.560İştirakler (Net)V-I-g 245.168 0 245.168 212.705 0 212.705Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler211.832 0 211.832 181.741 0 181.741Konsolide Edilmeyenler33.336 0 33.336 30.964 0 30.964Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 10.075.438 0 10.075.438 9.202.767 0 9.202.767Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar150 0 150 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.075.288 0 10.075.288 9.202.767 0 9.202.767Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 3.350 0 3.350 3.088 0 3.088Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler3.350 0 3.350 3.088 0 3.088MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.898.660 144.941 8.043.601 7.060.877 43.164 7.104.041MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.008.255 87.622 1.095.877 787.447 96.094 883.541Şerefiye35.974 0 35.974 35.974 0 35.974Diğer972.281 87.622 1.059.903 751.473 96.094 847.567YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 3.721.493 0 3.721.493 3.704.581 0 3.704.581CARİ VERGİ VARLIĞI21.768 2.440 24.208 166.238 4.590 170.828ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.293.622 768.602 2.062.224 1.238.889 304.981 1.543.870DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 30.010.091 7.774.012 37.784.103 26.246.756 6.424.118 32.670.874VARLIKLAR TOPLAMI292.220.878 234.094.869 526.315.747 271.317.281 228.590.076 499.907.357YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 114.492.389 155.406.941 269.899.330 111.338.629 137.642.773 248.981.402ALINAN KREDİLERV-II-c 4.036.935 66.081.905 70.118.840 3.194.143 69.387.864 72.582.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.393.613 2.211.346 3.604.959 7.803.284 4.177.303 11.980.587İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 9.328.453 30.970.316 40.298.769 9.638.527 31.003.744 40.642.271Bonolar8.139.758 0 8.139.758 8.370.994 0 8.370.994Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.188.695 30.970.316 32.159.011 1.267.533 31.003.744 32.271.277FONLAR2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Müstakrizlerin Fonları2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 830.779 3.718.374 4.549.153 1.700.398 2.857.888 4.558.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı830.779 3.718.374 4.549.153 1.700.398 2.857.888 4.558.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 836.458 141.976 978.434 0 0 0KARŞILIKLARV-II-g 14.025.004 2.126.054 16.151.058 13.316.436 1.845.249 15.161.685Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.285.452 1.491 1.286.943 1.101.531 1.406 1.102.937Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)7.743.845 1.945.671 9.689.516 6.925.257 1.689.236 8.614.493Diğer Karşılıklar4.995.707 178.892 5.174.599 5.289.648 154.607 5.444.255CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 1.486.874 13.304 1.500.178 1.708.815 19.716 1.728.531ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 121.746 3.036 124.782 80.066 0 80.066SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.285.311 12.546.605 14.831.916 1.136.214 11.572.361 12.708.575Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.285.311 12.546.605 14.831.916 1.136.214 11.572.361 12.708.575DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 39.685.087 3.329.336 43.014.423 32.393.567 3.442.958 35.836.525ÖZKAYNAKLARV-II-h 61.807.190 -601.976 61.205.214 56.822.220 -1.207.327 55.614.893Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.153.087 0 1.153.087 1.129.862 0 1.129.862Hisse Senedi İhraç Primleri39.234 0 39.234 39.234 0 39.234Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.113.853 0 1.113.853 1.090.628 0 1.090.628Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.778.798 210 4.779.008 4.734.077 210 4.734.287Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.712.486 -701.512 1.010.974 1.085.876 -1.198.836 -112.960Kar Yedekleri36.833.966 4.619 36.838.585 29.032.549 4.619 29.037.168Yasal Yedekler4.895.355 1.930 4.897.285 4.486.040 1.930 4.487.970Statü Yedekleri135.439 0 135.439 112.204 0 112.204Olağanüstü Yedekler31.803.172 2.689 31.805.861 24.434.305 2.689 24.436.994Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.068.743 117.026 6.185.769 10.272.441 31.100 10.303.541Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı2.405.704 31.100 2.436.804 3.755.901 -124.183 3.631.718Dönem Net Kâr veya Zararı3.663.039 85.926 3.748.965 6.516.540 155.283 6.671.823Azınlık PaylarıV-II-ı 6.760.110 -22.319 6.737.791 6.067.415 -44.420 6.022.995YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI250.331.959 275.983.788 526.315.747 239.134.707 260.772.650 499.907.357Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 36.915.668 31.527.685 12.181.760 12.686.838Kredilerden Alınan Faizler27.102.454 24.209.527 8.935.455 9.674.697Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler390.855 345.222 110.040 138.462Bankalardan Alınan Faizler554.163 439.326 190.841 182.155Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler317.009 83.377 83.729 27.843Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.732.099 5.693.074 2.589.799 2.366.626Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar50.300 40.173 9.938 13.952Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.636.677 3.624.451 1.533.861 1.470.668İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.045.122 2.028.450 1.046.000 882.006Finansal Kiralama Faiz Gelirleri359.828 354.096 116.773 135.259Diğer Faiz Gelirleri459.260 403.063 155.123 161.796FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -20.552.516 -16.865.728 -6.379.988 -6.972.541Mevduata Verilen Faizler-13.300.016 -8.493.001 -4.370.063 -3.398.893Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.222.164 -2.065.361 -692.862 -873.765Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.155.524 -3.204.162 -95.827 -1.364.932İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.683.232 -3.067.472 -1.171.830 -1.328.938Kiralama Faiz Giderleri-120.006 0 -38.936 0Diğer Faiz Giderleri-71.574 -35.732 -10.470 -6.013NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.363.152 14.661.957 5.801.772 5.714.297NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.347.383 2.659.575 1.170.708 975.415Alınan Ücret ve Komisyonlar5.170.421 4.014.162 1.843.421 1.486.524Gayri Nakdi Kredilerden812.670 603.484 265.117 232.476Diğer4.357.751 3.410.678 1.578.304 1.254.048Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.823.038 -1.354.587 -672.713 -511.109Gayri Nakdi Kredilere-18.562 -16.971 -4.703 -5.726Diğer-1.804.476 -1.337.616 -668.010 -505.383TEMETTÜ GELİRLERİ22.963 25.755 523 7.759TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -4.212.035 -1.050.764 -1.933.681 -308.696Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)294.739 130.405 61.027 68.604Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.005.915 826.734 -2.011.209 202.960Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.499.141 -2.007.903 16.501 -580.260DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 7.971.962 5.870.973 2.362.699 1.658.029FAALİYET BRÜT KÂRI23.493.425 22.167.496 7.402.021 8.046.804BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -6.167.802 -5.956.939 -1.361.874 -3.115.919DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -302.368 -90.210 -35.907 36.730PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.012.134 -3.401.513 -1.307.251 -1.073.319DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -8.743.235 -7.930.136 -3.028.536 -3.062.269NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.267.886 4.788.698 1.668.453 832.027BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.008.201 1.389.596 320.653 679.749NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.276.087 6.178.294 1.989.106 1.511.776SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -789.807 -1.056.940 -373.462 -121.988Cari Vergi Karşılığı-1.499.281 -648.665 -848.635 -236.378Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-994.656 -1.672.254 47.914 -671.268Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.704.130 1.263.979 427.259 785.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.486.280 5.121.354 1.615.644 1.389.788DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 4.486.280 5.121.354 1.615.644 1.389.788Grubun Karı (Zararı)3.748.965 4.591.149 1.367.902 1.269.275Azınlık Payları Karı (Zararı)737.315 530.205 247.742 120.513Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,83310333 1,02025533 0,30397822 0,28206111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797040BIST