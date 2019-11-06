***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509Yeni Bakiye4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 609.619 0 125.557 685.812 -2.820.356 586.349 0 0 4.573.304 3.760.285Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -317.294 0 0 0 0 0 0 0 29.465 0 -287.829Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.450 0 1.245.873 2.764.701 -99.478 1.457.170 962.563 -3.227.857 1.298.857 27.238.705 5.871.772 4.573.304 46.591.060Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -3.047 47.193 54.871 744.486 337.578 0 0 3.757.628 4.938.709Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1 0 28.816 0 0 0 0 0 0 0 -64.274 0 -35.459Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 5.531 0 1.070.717 2.749.041 -167.175 1.752.347 765.157 -1.067.459 1.321.387 34.007.790 5.928.910 3.757.628 54.623.874Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERV-III 157.765.046 280.079.287 437.844.333 142.340.703 259.264.460 401.605.163GARANTİ VE KEFALETLER30.954.832 56.522.368 87.477.200 32.415.624 58.907.288 91.322.912Teminat Mektupları30.729.902 36.082.814 66.812.716 32.331.131 37.823.956 70.155.087Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler560.465 916.182 1.476.647 817.618 2.615.819 3.433.437Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.121.481 14.177.257 16.298.738 1.764.875 12.986.188 14.751.063Diğer Teminat Mektupları28.047.956 20.989.375 49.037.331 29.748.638 22.221.949 51.970.587Banka Kredileri0 5.954.933 5.954.933 0 4.379.607 4.379.607İthalat Kabul Kredileri0 106.643 106.643 0 205.562 205.562Diğer Banka Kabulleri0 5.848.290 5.848.290 0 4.174.045 4.174.045Akreditifler224.930 12.008.829 12.233.759 84.493 14.408.070 14.492.563Belgeli Akreditifler219.046 8.501.590 8.720.636 68.660 11.010.797 11.079.457Diğer Akreditifler5.884 3.507.239 3.513.123 15.833 3.397.273 3.413.106Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.475.792 2.475.792 0 2.295.655 2.295.655Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER59.009.683 18.611.595 77.621.278 51.793.450 15.296.152 67.089.602Cayılamaz Taahhütler57.934.485 13.952.588 71.887.073 51.091.005 9.034.855 60.125.860Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.150.454 7.831.414 12.981.868 1.684.678 2.982.764 4.667.442Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri18.500 0 18.500 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.386.761 628.439 18.015.200 15.747.394 363.639 16.111.033Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.677.153 0 2.677.153 2.600.948 0 2.600.948İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.611 0 22.611 17.791 0 17.791Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri29.555.710 0 29.555.710 27.477.673 0 27.477.673Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri110.528 0 110.528 113.226 0 113.226Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.012.768 5.492.735 8.505.503 3.449.295 5.688.452 9.137.747Cayılabilir Taahhütler1.075.198 4.659.007 5.734.205 702.445 6.261.297 6.963.742Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri990.198 4.659.007 5.649.205 602.445 6.261.297 6.863.742Diğer Cayılabilir Taahhütler85.000 0 85.000 100.000 0 100.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR67.800.531 204.945.324 272.745.855 58.131.629 185.061.020 243.192.649Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler67.800.531 204.945.324 272.745.855 58.131.629 185.061.020 243.192.649Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.230.006 10.325.592 15.555.598 6.078.339 11.507.343 17.585.682Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.828.876 4.993.608 7.822.484 3.096.081 5.697.656 8.793.737Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.401.130 5.331.984 7.733.114 2.982.258 5.809.687 8.791.945Para ve Faiz Swap İşlemleri57.153.053 176.759.314 233.912.367 46.758.472 157.606.624 204.365.096Swap Para Alım İşlemleri4.579.539 61.570.857 66.150.396 7.172.559 55.102.408 62.274.967Swap Para Satım İşlemleri51.916.914 15.650.367 67.567.281 39.308.113 22.725.522 62.033.635Swap Faiz Alım İşlemleri328.300 49.769.045 50.097.345 138.900 39.889.347 40.028.247Swap Faiz Satım İşlemleri328.300 49.769.045 50.097.345 138.900 39.889.347 40.028.247Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.417.472 14.695.137 20.112.609 5.294.818 10.184.275 15.479.093Para Alım Opsiyonları3.365.986 4.162.558 7.528.544 2.806.159 3.959.008 6.765.167Para Satım Opsiyonları2.051.486 4.837.275 6.888.761 2.488.659 4.202.091 6.690.750Faiz Alım Opsiyonları0 2.847.652 2.847.652 0 1.011.588 1.011.588Faiz Satım Opsiyonları0 2.847.652 2.847.652 0 1.011.588 1.011.588Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 11.140 11.140 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 11.140 11.140 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.154.141 3.154.141 0 5.762.778 5.762.778EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER530.696.748 374.597.924 905.294.672 491.949.787 327.020.029 818.969.816EMANET KIYMETLER41.094.259 30.147.867 71.242.126 43.264.171 28.855.646 72.119.817Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler25.409.706 3.107.222 28.516.928 23.784.677 2.719.469 26.504.146Tahsile Alınan Çekler12.504.822 11.012.074 23.516.896 16.174.536 10.659.413 26.833.949Tahsile Alınan Ticari Senetler2.795.566 11.650.763 14.446.329 2.932.823 11.834.457 14.767.280Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 251 251İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler384.165 4.377.808 4.761.973 372.135 3.642.056 4.014.191Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER489.602.489 344.450.057 834.052.546 448.685.616 298.164.383 746.849.999Menkul Kıymetler38.233.028 5.570 38.238.598 24.313.343 0 24.313.343Teminat Senetleri3.024.201 14.742.517 17.766.718 3.093.867 14.537.333 17.631.200Emtia86.700.728 14.316.514 101.017.242 84.861.294 9.093.066 93.954.360Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul310.409.314 245.673.299 556.082.613 294.240.086 221.288.415 515.528.501Diğer Rehinli Kıymetler51.235.218 69.712.157 120.947.375 42.177.026 53.245.569 95.422.595Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI688.461.794 654.677.211 1.343.139.005 634.290.490 586.284.489 1.220.574.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.808.917 15.254.764Alınan Faizler31.379.911 25.869.879Ödenen Faizler-18.261.777 -13.347.354Alınan Temettüler469.929 505.551Alınan Ücret ve Komisyonlar5.040.799 3.811.773Elde Edilen Diğer Kazançlar562.983 427.831Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar714.114 428.153Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.465.122 -4.478.494Ödenen Vergiler-1.546.420 -864.198Diğer-2.085.500 2.901.623Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.054.025 10.161.405Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-133.592 -119.269Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-735.016 15.283.012Kredilerdeki Net (Artış) Azalış2.545.852 -20.956.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-247.657 -3.456.112Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-929.267 -1.350.242Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.461.581 13.038.964Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.135.462 -759.853Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.772.414 8.481.418Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.862.942 25.416.169YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.214.137 -6.405.956İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -157.796Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-273.068 -162.048Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller369.572 145.889Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.682.865 -10.849.768Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.092.580 5.820.931Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.941.942 -3.627.009Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.658.957 2.673.825Diğer-437.371 -249.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-552.750 -2.616.648Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11.877.965 8.181.292Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.061.669 -8.801.474İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.679.172Kiralamaya İlişkin Ödemeler-369.046 0Diğer0 -317.294Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-409.436 -696.997Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.686.619 15.696.568Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar30.559.853 14.819.787Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.246.472 30.516.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.757.628 4.573.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.181.081 -813.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.146 735.176Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.386 677.354Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları47.193 125.557Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler339 -67.735Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.136.935 -1.548.195Yabancı Para Çevrim Farkları54.871 685.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri914.837 -3.542.820Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları337.578 586.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-170.351 722.464TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.938.709 3.760.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)41.048.026 70.069.712 111.117.738 36.272.160 60.855.328 97.127.488Nakit ve Nakit Benzerleri5.891.624 49.836.668 55.728.292 6.811.741 41.689.629 48.501.370Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-a 5.655.457 40.464.508 46.119.965 6.420.987 33.714.894 40.135.881BankalarV-I-ç 238.052 9.394.632 9.632.684 393.655 7.989.485 8.383.140Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.885 -22.472 -24.357 -2.901 -14.750 -17.651Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-b 1.512.553 1.802.522 3.315.075 574.413 2.144.087 2.718.500Devlet Borçlanma Senetleri231.353 25.246 256.599 428.905 15.465 444.370Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler191.587 0 191.587 144.203 0 144.203Diğer Finansal Varlıklar1.089.613 1.777.276 2.866.889 1.305 2.128.622 2.129.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-d 33.252.112 15.185.107 48.437.219 28.443.983 12.370.140 40.814.123Devlet Borçlanma Senetleri32.837.381 13.803.484 46.640.865 28.289.459 12.060.157 40.349.616Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler63.903 320.707 384.610 53.409 229.248 282.657Diğer Finansal Varlıklar350.828 1.060.916 1.411.744 101.115 80.735 181.850Türev Finansal VarlıklarV-I-c-i 391.737 3.245.415 3.637.152 442.023 4.651.472 5.093.495Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı391.737 3.245.415 3.637.152 442.023 4.651.472 5.093.495Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)177.343.321 107.787.803 285.131.124 170.438.350 114.351.238 284.789.588KredilerV-I-e 161.726.853 107.349.034 269.075.887 154.439.244 114.941.809 269.381.053Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-ı 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-f 26.977.995 2.881.901 29.859.896 24.754.084 1.973.879 26.727.963Devlet Borçlanma Senetleri26.513.240 2.507.631 29.020.871 24.433.190 1.605.742 26.038.932Diğer Finansal Varlıklar464.755 374.270 839.025 320.894 368.137 689.031Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.361.527 -2.443.132 -13.804.659 -8.754.978 -2.564.450 -11.319.428SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-l 1.091.423 1.258 1.092.681 243.350 0 243.350Satış Amaçlı1.091.423 1.258 1.092.681 243.350 0 243.350Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI17.727.191 1.774.867 19.502.058 16.018.971 1.619.749 17.638.720İştirakler (Net)V-I-g 239.488 0 239.488 206.775 0 206.775Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler239.488 0 239.488 206.775 0 206.775Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-ğ 17.487.703 1.774.867 19.262.570 15.812.196 1.619.749 17.431.945Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar7.438.240 1.774.867 9.213.107 6.635.993 1.619.749 8.255.742Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.049.463 0 10.049.463 9.176.203 0 9.176.203Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.488.493 30.291 6.518.784 5.121.510 8.804 5.130.314MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)839.720 578 840.298 622.662 632 623.294Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer839.720 578 840.298 622.662 632 623.294YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-j 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-k 1.243.871 752.374 1.996.245 1.201.504 291.402 1.492.906DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-m 2.799.752 5.745.828 8.545.580 4.964.920 4.377.024 9.341.944VARLIKLAR TOPLAMI248.581.797 186.162.711 434.744.508 234.883.427 181.504.177 416.387.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-a 116.314.880 147.707.001 264.021.881 113.054.647 132.214.199 245.268.846ALINAN KREDİLERV-II-c 1.707.195 38.645.738 40.352.933 2.198.903 42.593.665 44.792.568PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.334.953 1.750.494 3.085.447 5.207.327 3.864.566 9.071.893İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-ç 6.288.388 23.657.200 29.945.588 5.087.889 24.357.192 29.445.081Bonolar5.452.495 0 5.452.495 4.386.277 0 4.386.277Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller835.893 23.657.200 24.493.093 701.612 24.357.192 25.058.804FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-b-f 615.600 3.232.972 3.848.572 1.248.291 2.457.199 3.705.490Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı615.600 3.232.972 3.848.572 1.248.291 2.457.199 3.705.490Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-e 1.360.620 59.678 1.420.298 0 0 0KARŞILIKLARV-II-g 6.020.347 148.591 6.168.938 6.129.827 126.635 6.256.462Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.174.900 0 1.174.900 1.003.364 0 1.003.364Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.845.447 148.591 4.994.038 5.126.463 126.635 5.253.098CARİ VERGİ BORCUV-II-ğ 1.275.616 5.071 1.280.687 1.472.739 16.218 1.488.957ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-ğ 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.285.311 10.829.434 13.114.745 1.136.214 10.022.587 11.158.801Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları2.285.311 10.829.434 13.114.745 1.136.214 10.022.587 11.158.801DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-d 14.610.414 2.271.131 16.881.545 12.919.797 2.559.085 15.478.882ÖZKAYNAKLARV-II-h 55.319.130 -695.256 54.623.874 50.919.858 -1.199.234 49.720.624Ödenmiş Sermaye4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000Sermaye Yedekleri1.076.044 204 1.076.248 1.047.229 204 1.047.433Hisse Senedi İhraç Primleri5.327 204 5.531 5.328 204 5.532Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.070.717 0 1.070.717 1.041.901 0 1.041.901Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.334.719 -506 4.334.213 4.290.573 -506 4.290.067Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.714.039 -694.954 1.019.085 1.081.082 -1.198.932 -117.850Kar Yedekleri34.007.790 0 34.007.790 27.238.705 0 27.238.705Yasal Yedekler4.372.235 0 4.372.235 4.034.962 0 4.034.962Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler29.635.555 0 29.635.555 23.203.743 0 23.203.743Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar9.686.538 0 9.686.538 12.762.269 0 12.762.269Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.928.910 0 5.928.910 5.993.184 0 5.993.184Dönem Net Kâr veya Zararı3.757.628 0 3.757.628 6.769.085 0 6.769.085YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI207.132.454 227.612.054 434.744.508 199.375.492 217.012.112 416.387.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-a 32.724.741 27.786.027 10.843.739 11.147.952Kredilerden Alınan Faizler25.107.450 22.315.874 8.305.357 8.878.727Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler383.726 338.177 108.268 135.803Bankalardan Alınan Faizler196.866 71.037 59.394 41.744Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler853 784 104 171Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.991.498 5.045.869 2.357.508 2.086.662Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar33.265 19.692 5.124 8.644Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.098.644 3.179.056 1.359.386 1.288.970İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.859.589 1.847.121 992.998 789.048Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri44.348 14.286 13.108 4.845FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-b -18.554.374 -14.745.590 -5.889.690 -6.107.860Mevduata Verilen Faizler-13.466.121 -8.579.677 -4.433.611 -3.452.158Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.391.593 -1.294.651 -425.268 -566.265Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-864.710 -2.614.888 -83.893 -1.135.087İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.584.906 -2.223.491 -878.371 -949.888Kiralama Faiz Giderleri-181.029 0 -59.625 0Diğer Faiz Giderleri-66.015 -32.883 -8.922 -4.462NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.170.367 13.040.437 4.954.049 5.040.092NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.994.905 3.109.968 1.397.832 1.123.363Alınan Ücret ve Komisyonlar5.046.987 3.815.791 1.804.047 1.413.050Gayri Nakdi Kredilerden791.508 587.726 257.207 226.660Diğer4.255.479 3.228.065 1.546.840 1.186.390Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.052.082 -705.823 -406.215 -289.687Gayri Nakdi Kredilere-726 -270 -447 -141Diğer-1.051.356 -705.553 -405.768 -289.546TEMETTÜ GELİRLERİ11.772 9.938 465 446TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-c -5.625.900 -2.676.182 -2.037.780 -1.229.694Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.398 32.984 11.800 10.180Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.839.043 200.939 -2.227.795 -334.655Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.138.745 -2.910.105 178.215 -905.219DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-ç 2.755.419 1.394.522 427.276 227.599FAALİYET BRÜT KÂRI15.306.563 14.878.683 4.741.842 5.161.806BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-d -5.689.089 -5.533.769 -1.258.663 -2.956.620DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-d -222.807 -11.396 -22.696 145.557PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.284.117 -2.785.706 -1.065.205 -864.476DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-e -3.967.281 -3.405.867 -1.485.274 -1.181.001NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.143.269 3.141.945 910.004 305.266BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.932.063 2.081.178 665.049 902.490NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.075.332 5.223.123 1.575.053 1.207.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-f -317.704 -649.819 -226.705 30.536Cari Vergi Karşılığı-991.055 -134.379 -700.760 7.919Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-642.761 -1.400.021 160.192 -513.054Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.316.112 884.581 313.863 535.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-g 3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292Grubun Karı (Zararı)3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,83502844 1,01628978 0,29963289 0,27517600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797035BIST