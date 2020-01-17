GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

17.01.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813390


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:26121.188
Değişim :  0,15% |  186,88
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874 En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDDE 3,52 21.665.441 % 18,12  
BNTAS 3,87 421.706.816 % 16,22  
DERIM 9,20 25.085.609 % 16,02  
GEDIK 8,13 11.253.988 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.037.765 % 14,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6619 7,7003 % 0,36  
Frank 6,0599 6,0964 % 0,23  
Riyal 1,5655 1,5734 % 0,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 2,96  
Altın Gr. 295 295 2,26  
Cumhuriyet 1.948 1.977 11,00  
Tam 1.941 1.989 13,66  
Yarım 938 962 6,61  
Çeyrek 471 481 3,30  
Gümüş.Ons 18,00 18,05 0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 64,92 64,92 0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru