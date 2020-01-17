***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
17.01.2020 16:18
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813390
BIST
17:26121.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 186,88
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:265,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:266,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:26294,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,22
|Açılış
|: 294,85
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|21.665.441
|% 18,12
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|DERIM
|9,20
|25.085.609
|% 16,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.037.765
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.822.642.610
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|513.327.676
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|325.955.478
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.413.570
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.337.751
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6619
|7,7003
|% 0,36
|
|Frank
|6,0599
|6,0964
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5655
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
Seans Raporu
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17:36XU100
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 64 artarak (% 0.11 ) 115, 292