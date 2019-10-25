***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.10.2019 17:57
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı Limiti İle İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.09.2019 ve 24.09.2019 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih, 61/1368 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2019/56 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794855
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
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|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,7580
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|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,3999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,3800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,3930
18:05278,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 278,76
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3772
|7,4142
|% -0,15
|
|Frank
|5,7775
|5,8123
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5342
|1,5419
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,16
|