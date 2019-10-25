***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı Limiti İle İlgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.10.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2020Ek Açıklamalarİlgi: 17.09.2019 ve 24.09.2019 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih, 61/1368 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2019/56 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794855BIST