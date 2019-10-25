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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.10.2019 17:58
GÜNCEL HABERLER

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 28 Milyar TL tutarındaki limitin 25 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.10.2019

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.09.2019 ve 24.09.2019 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 25 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih, 61/1368 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2019/56 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794858


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