***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 28 Milyar TL tutarındaki limitin 25 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.10.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.10.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 17.09.2019 ve 24.09.2019 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 25 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih, 61/1368 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2019/56 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794858BIST