***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2019 12:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İhraç Edilmek Üzere Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805523
BIST
13:43113.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 253,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:435,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:436,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:43289,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,80
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|212.233
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,68
|23.886.264
|% 8,60
|
|BALAT
|1,02
|134.186
|% 8,51
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|QNBFL
|120,00
|11.233.512
|% -6,47
|
|FONET
|7,58
|19.209.069
|% -5,49
|
|KFEIN
|11,39
|53.639.356
|% -5,40
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|IHLGM
|1,10
|45.057.090
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|AKGUV
|2,24
|34.718.386
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|