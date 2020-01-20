***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2020 14:33
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.01.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813541
BIST
17:27122.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.112,19
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:275,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:276,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:27296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,90
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.329.786
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.974.518
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|40.414.588
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,56
|27.874.622
|% 19,81
|
|HUBVC
|29,64
|31.675.084
|% 16,78
|
|DAGHL
|4,67
|24.583.169
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|1.297.425.784
|% 0,40
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,02
|476.158.578
|% 1,00
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,22
|987.155.060
|% 7,38
|
|PETKM
|4,09
|900.423.432
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|456.562.654
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|276.834.863
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.240.708
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6683
|7,7068
|% 0,36
|
|Frank
|6,0817
|6,1183
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5727
|1,5806
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,22
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,57
|
Seans Raporu
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