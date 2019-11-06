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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

06.11.2019 18:46
GÜNCEL HABERLER

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 80 % 20 6 -
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 38 25
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 3 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi (Credit Committee) % 75 % 50 - -
Diğer (Other) K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) % 100 % 100 8 2
Diğer (Other) Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) % 43 % 0 7 8
Diğer (Other) Risk Komitesi (Risk Committee) % 25 % 25 12 13



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797059


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