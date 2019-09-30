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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2019 15:50
GÜNCEL HABERLER

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2018, 20.08.2018, 28.09.2018, 01.10.2018 ve 26.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 16.08.2018, 20.08.2018, 28.09.2018, 01.10.2018 ve 26.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuş, İhraç Belgesi ve Eki kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca, belirtilen limit kapsamında 350.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III uyumlu) borçlanma aracının satışının tamamlandığı duyurulmuştur.
Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır. 
BDDK tarafından ihraç edilen borçlanma aracının nihai hüküm ve şartlarının ve söz konusu borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini haiz olduğuna ilişkin Bankamız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının BDDK'ya ibraz edilmesi kaydıyla, ihraç yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiş olup bu belgeler 30.09.2019 tarihinde BDDK'ya iletilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789210


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