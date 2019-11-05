***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2019 17:57
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 545 milyon Euro ve 215 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%2,10, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796691
BIST
17:59100.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 357,05
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
17:595,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0158
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
17:596,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
17:59276,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,10
|Açılış
|: 276,25
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.690.276
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,60
|3.154.642
|% 12,45
|
|HATEK
|5,64
|43.979.534
|% 11,90
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.636.678
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|EREGL
|6,89
|299.900.652
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|255.899.721
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.247.759
|% 4,44
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3888
|7,4258
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-18,43
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
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