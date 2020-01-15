***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2009, 08.03.2011, 22.09.2011, 12.10.2011Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.08.2009, 08.03.2011, 22.09.2011 ve 12.10.2011 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide yer alan açıklamalarımızla, Rekabet Kurulu'nun 2011 yılında Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu davaya ilişkin talebimiz ve daha sonra yapılan karar düzeltme başvurumuz reddedilmiş olup, Danıştay nezdindeki yasal süreç Bankamız aleyhine sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812949BIST