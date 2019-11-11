***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.11.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 800.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.11.2019Vade (Gün Sayısı) 221Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,09Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,13Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK1922Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.04.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.04.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.116.515.035İhraç Fiyatı 0,87734Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.11.2019Kayıt Tarihi 08.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.4707 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 1-2-3 Nisan 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 221 gün vadeli, TRFTISBK1922 ISIN kodlu 1.116.515.035 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798006BIST