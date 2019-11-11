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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2019 14:01
GÜNCEL HABERLER

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11.11.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 800.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 221
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,09
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,13
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK1922
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.116.515.035
İhraç Fiyatı 0,87734
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2019
Kayıt Tarihi 08.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.4707 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 1-2-3 Nisan 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 221 gün vadeli, TRFTISBK1922 ISIN kodlu 1.116.515.035 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798006


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OLMIP 4,92 6.016.808 % 14,95  
GYHOL 7,25 5.956.463 % 11,20  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4119 7,4490 % 0,90  
Frank 5,7852 5,8200 % 0,55  
Riyal 1,5345 1,5422 % 0,15  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 271 271 0,99  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.796 1.841 5,11  
Yarım 868 890 2,48  
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