***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.11.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 900.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.11.2019Vade (Gün Sayısı) 249Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,63Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,23Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK1914Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 642.316.417İhraç Fiyatı 0,8819Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.11.2019Kayıt Tarihi 08.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.03.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.3140 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Mart 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 249 gün vadeli, TRFTISBK1914 ISIN kodlu 642.316.417 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798007BIST