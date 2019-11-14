***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 13:57
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 235
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB72016
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 992.642.942
İhraç Fiyatı 0,92961
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.11.2019 ve 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 235 gün vadeli finansman bonosu ve 800 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,8 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,7 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 992,6 milyon Türk Lirası nominal değerli 235 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798871
BIST