***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Tahvil İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,26Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRSTISBK2016Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 348.104.056İhraç Fiyatı 0,88991Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 05.11.2019 ve 07.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 235 gün vadeli finansman bonosu ve 800 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,8 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,7 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 348,1 milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798872BIST