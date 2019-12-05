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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.12.2019 10:11
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB12053
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.449.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 46 gün vadeli, 101.449.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 05.12.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801901


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FONET 7,78 50.823.066 % 16,64  
SMART 11,47 60.247.655 % 15,05  
DERIM 7,13 7.946.693 % 15,00  
OYLUM 5,31 11.518.904 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5433 7,5811 % 0,41  
Frank 5,8010 5,8360 % 0,16  
Riyal 1,5312 1,5389 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 0,45  
Altın Gr. 273 273 0,48  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,84 16,86 0,00  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 0,01  
B. Petrol 62,91 62,91 -0,09  
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