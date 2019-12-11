***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2019 13:25
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.12.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISBA1932
Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.925.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.12.2019
Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2018 tarihinde 53/1214 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 20 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 11 Eylül 2019 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTISBA1932 ISIN kodlu 27.925.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803003
BIST