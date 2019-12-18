***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2019 12:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB62911
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 6,9016 27,6824 30,6939 55.212.799,95 Evet
2 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,28 17,167 18,3053 34.240.000 Evet
3 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,2676 13,1063 13,7653
4 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020
5 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
7 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021
8 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021
9 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021
10 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
11 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
12 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
13 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
14 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
15 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
16 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
17 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
18 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
19 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024
20 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
21 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
22 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
23 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
24 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
25 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
26 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025
27 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
28 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026
29 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026
30 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026
31 10.03.2027 09.03.2027 10.03.2027
32 09.06.2027 08.06.2027 09.06.2027
33 08.09.2027 07.09.2027 08.09.2027
34 08.12.2027 07.12.2027 08.12.2027
35 08.03.2028 07.03.2028 08.03.2028
36 07.06.2028 06.06.2028 07.06.2028
37 06.09.2028 05.09.2028 06.09.2028
38 06.12.2028 05.12.2028 06.12.2028
39 07.03.2029 06.03.2029 07.03.2029
40 06.06.2029 05.06.2029 06.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 2.kupon ödemesi 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804097
BIST