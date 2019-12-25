***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.12.2019 10:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.12.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISBA1916
Satışa Başlanma Tarihi 27.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.303.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.12.2019
Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalnaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 20 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 28 Haziran 2019 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, TRFTISBA1916 ISIN kodlu 25.303.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805094
BIST