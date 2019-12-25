***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 25.12.2019 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.12.2019Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTISBA1916Satışa Başlanma Tarihi 27.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.303.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2019Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalnaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 20 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 28 Haziran 2019 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, TRFTISBA1916 ISIN kodlu 25.303.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805094BIST