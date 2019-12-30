***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2019 10:33
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTISB32077
Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.350.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.10.2019 tarihinde 61/1368 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 86 gün vadeli, 15.350.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 30.12.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805741
BIST
13:40114.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.239,84
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:405,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:406,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:40289,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 289,17
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.447
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHYAY
|1,03
|78.698.500
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|760.228.705
|% 2,22
|
|ASELS
|20,16
|522.197.292
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHLAS
|0,93
|218.859.837
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|185.875.050
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7808
|7,8198
|% 0,18
|
|Frank
|6,0947
|6,1315
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|