***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 06.01.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.01.2020Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,68Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB12046Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.131.337.881İhraç Fiyatı 0,93545Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2020Kayıt Tarihi 03.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.07.2019 tarihli 29833736-105.02.02-E.10286 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB12046 ISIN kodlu 1.131.337.881 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807737BIST