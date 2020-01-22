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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.01.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından ihraç edilen 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Bankamızca 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki söz konusu tahvillerin satış işlemleri 22 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmış olup tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814040


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EGPRO 14,87 18.960.837 % 18,02  
HUBVC 37,14 39.489.895 % 17,01  
BURCE 8,15 2.692.875 % 14,95  
ERSU 3,24 33.276.256 % 14,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7494 7,7883 % 0,41  
Frank 6,0787 6,1153 % -0,38  
Riyal 1,5730 1,5809 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 -1,81  
Altın Gr. 296 296 -1,28  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 63,23 63,23 -1,36  
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