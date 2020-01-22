***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2030Vade (Gün Sayısı) 3.653Ek Açıklamalarİlgi: 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından ihraç edilen 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Bankamızca 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki söz konusu tahvillerin satış işlemleri 22 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmış olup tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814040BIST