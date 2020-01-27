***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2030Vade (Gün Sayısı) 3.653Ek Açıklamalarİlgi: 20.01.2020 ve 22.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere 5 milyar ABD Doları tutara kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı ayrıca 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvillerin satışının tamamlandığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye benzeri tahvillerin Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır. BDDK tarafından bahse konu başvurumuza ilişkin onay yazısında talep edilen belgeler 27.01.2020 tarihinde BDDK'ya iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814637BIST