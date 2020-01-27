***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.01.2020 18:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışında Yapılacak Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.01.2020 ve 22.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca yurt dışında ihraç edilmek üzere 5 milyar ABD Doları tutara kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı limiti başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı ayrıca 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvillerin satışının tamamlandığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye benzeri tahvillerin Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır. BDDK tarafından bahse konu başvurumuza ilişkin onay yazısında talep edilen belgeler 27.01.2020 tarihinde BDDK'ya iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814637
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,35
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7828
|% -0,04
|
|Frank
|6,1113
|6,1482
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5824
|1,5903
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|9,09
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,18
|58,18
|-1,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 120, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 10, 386.00 milyon TL de
-
17:55ERSU
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 570, 767 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1779, 95 kaybederek (% -1.54 ) 114, 089
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, ATLAS, UFUK, ADESE, VAKBN, EGCEY, ORMA
-
17:52
MEGAP, ARMDA, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında