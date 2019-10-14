***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFÜSUN TÜMSAVAŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.03.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıERTUĞRUL BOZGEDİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2011 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Institute of International Finance (IIF) Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi (IIEB), Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu BaşkanıTURKAY BERKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512229 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi ÜyesiFERAY DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü, Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT KARAYALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilÖZCAL KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRAHMİ AŞKIN TÜRELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi ÜyesiFAZLI BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi ÜyesiSEZGİN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Satın Alma Bölümü Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Bölümü Müdürü, İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Satış Müdürü, KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü, KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Denetçisi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFÜSUN TÜMSAVAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan VekiliERTUĞRUL BOZGEDİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıADNAN BALİ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Institute of International Finance (IIF) Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi (IIEB), Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiTURKAY BERKSOY Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiFERAY DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü, Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube MüdürüMURAT KARAYALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim ÜyeliğiÖZCAL KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıRAHMİ AŞKIN TÜRELİ Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu ÜyesiFAZLI BULUT Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiSEZGİN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Satın Alma Bölümü Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Bölümü Müdürü, İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Satış Müdürü, KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü, KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Denetçisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793118BIST