***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere planlanan Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama sürecinin tamamlandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813804BIST