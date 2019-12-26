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***ISATR* *KORTS* *NRHOL* *GARAN* *HALKI* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

26.12.2019 17:07
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******KORTS******NRHOL******GARAN******HALKI******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, HALKI, ISATR, ISMEN, KORTS, NRHOL

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1957 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfa
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKI TRFHALKA1914 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 26/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B00 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B18 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B34 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL32013 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805371


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QNBFB 43,24 15.296.281 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Sterlin 7,6876 7,7261 % 0,22  
Frank 6,0283 6,0647 % -0,07  
Riyal 1,5776 1,5855 % -0,04  
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