***ISATR* *KORTS* *NRHOL* *GARAN* *HALKI* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ISATR******KORTS******NRHOL******GARAN******HALKI******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, HALKI, ISATR, ISMEN, KORTS, NRHOLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1957 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfaHALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKI TRFHALKA1914 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 26/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B00 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B18 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02B34 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 26/12/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL32013 FİNANSMAN BONOSU 26/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805371BIST