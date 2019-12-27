***ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.12.2019 16:40
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISB42027
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/12/2019
Vadesi (Gün)
117
İtfa Tarihi
22/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805592
BIST
17:50113.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 60,91
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:505,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0265
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:506,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0619
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6546
En Düşük
6,5741
17:50289,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,01
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,47
|118.802.637
|% 11,26
|
|SEKUR
|5,77
|32.542.563
|% 10,33
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,52
|85.393.202
|% -13,23
|
|SMART
|9,88
|197.093.493
|% -12,95
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.779.768
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|THYAO
|13,95
|508.758.681
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,19
|325.090.953
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,87
|126.104.155
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|292.967.225
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de