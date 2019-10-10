***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 13:44
***ISDMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISDMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792085
BIST
15:2498.298
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.350,49
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.184
15:245,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0159
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8615
15:246,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
15:24285,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,18
|Açılış
|: 285,39
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63