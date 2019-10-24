***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 12.590.867 11.503.776 4.032.641 4.741.146Satışların Maliyeti14 -10.117.131 -7.676.024 -3.324.066 -3.257.328TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.473.736 3.827.752 708.575 1.483.818BRÜT KAR (ZARAR)2.473.736 3.827.752 708.575 1.483.818Genel Yönetim Giderleri15 -115.502 -95.945 -38.300 -35.165Pazarlama Giderleri15 -81.411 -67.960 -26.437 -27.046Araştırma ve Geliştirme Giderleri-177 -141 -93 -42Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 41.011 160.939 -3.372 107.546Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -38.596 -33.384 -15.715 -13.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.279.061 3.791.261 624.658 1.515.377Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 25 1 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.615 -6.021 -49 -885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 5.598 3.759 2.112 1.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.281.058 3.789.024 626.722 1.515.932Finansman Gelirleri16 429.687 859.968 -95.411 356.629Finansman Giderleri16 -97.922 -54.091 -32.436 -24.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.612.823 4.594.901 498.875 1.848.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-807.775Dönem Vergi (Gideri) Geliri-736.140 -1.266.313 -121.155 -641.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.183 -366.852 47.325 -166.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756DÖNEM KARI (ZARARI)1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,65374689 1,02128827 0,14656724 0,35888137Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,65374689 1,02128827 0,14656724 0,35888137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.659.344 3.064.661Dönem Karı (Zararı)1.895.866 2.961.736Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.895.866 2.961.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.182.301 1.940.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/7/14/15 480.078 368.709Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.661 13.548Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 6.069 2.025Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.592 6.206Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 5.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.469 54.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 50.083 50.194Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 12.386 4.280Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-69.344 -126.673Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -114.614 -144.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 60.393 30.243Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-15.123 -12.449Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.523 697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.598 -3.759İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -5.598 -3.759Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 716.957 1.633.165Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.601 674Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3.601 674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler649.963 -771.199Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler392.339 -416.754İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-175.772 -38.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)568.111 -378.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler258 49.784İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)258 49.784Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler344.085 -450.828Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.263 -27.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-186.564 249.582İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.830 123.740İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-210.394 125.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.841 -85.840İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.841 -85.840Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-121 48İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.388 -89.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)51.679 2.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)42.709 -91.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.728.130 4.131.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -20.381 -15.005Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -515 -1.239Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -1.047.890 -1.050.467YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-292.957 -255.181İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -126.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.632 37Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.632 37Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-254.148 -116.749Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -253.037 -114.983Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.111 -1.766Verilen Nakit Avans ve Borçlar-44.646 -12.435İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar28.809 -15.744Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-73.455 3.309Alınan Temettüler5 3.205 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.466.040 -3.343.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.526.415 1.522.752Kredilerden Nakit Girişleri1.526.415 1.522.752Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.894.545 -742.022Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.894.545 -742.022İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3 1.356.701 -2.205.627Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.465 0Ödenen Temettüler-3.507.577 -2.028.773Ödenen Faiz-36.222 -38.599Alınan Faiz117.653 148.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-99.653 -534.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi77.104 638.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.549 104.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.468 11.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.919 115.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri39.919 62.468Ticari Alacaklar1.062.547 1.341.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 854.041 630.546İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar208.506 710.688Diğer Alacaklar3.570.774 4.927.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.568.968 4.925.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.806 1.628Stoklar4 4.052.535 4.087.128Peşin Ödenmiş Giderler50.496 27.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler50.496 27.048Diğer Dönen Varlıklar75.369 118.109İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar75.369 118.109ARA TOPLAM8.851.640 10.563.284TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.851.640 10.563.284DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar153 143Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar153 143Diğer Alacaklar8.817 8.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.817 8.817Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 158.496 145.284Maddi Duran Varlıklar6 10.459.853 9.931.925Kullanım Hakkı Varlıkları7 219.953 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 242.467 232.767Peşin Ödenmiş Giderler118.467 99.344İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 9.920 38.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler108.547 60.615TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.208.206 10.418.280TOPLAM VARLIKLAR20.059.846 20.981.564KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.031.261 1.362.917İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.031.261 1.362.917Banka Kredileri8 1.031.261 1.362.917Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları192.424 110.494İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları192.424 110.494Banka Kredileri8 162.915 110.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 29.509Ticari Borçlar1.001.651 1.104.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 215.844 178.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar785.807 926.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 53.755 49.964Diğer Borçlar31.210 18.692İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.210 18.692Türev Araçlar139 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar139 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.521 25.708İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.521 25.708Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 120.981 432.731Kısa Vadeli Karşılıklar44.917 32.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 44.917 32.802Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.175 3.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.175 3.089ARA TOPLAM2.550.034 3.141.004TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.550.034 3.141.004UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar376.224 299.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar376.224 299.593Banka Kredileri8 210.435 299.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 165.789Türev Araçlar0 242Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar242Uzun Vadeli Karşılıklar308.808 273.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 308.808 273.100Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 1.635.911 1.539.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.320.943 2.112.792TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.870.977 5.253.796ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.188.869 15.727.768Ödenmiş Sermaye13 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.944.402 7.870.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.649 -34.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.649 -34.249Yabancı Para Çevrim Farkları8.983.051 7.904.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160 771.641Yasal Yedekler1.364.160 771.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.277 76.917Net Dönem Karı veya Zararı1.895.866 4.108.879TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.188.869 15.727.768TOPLAM KAYNAKLAR20.059.846 20.981.564Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785Transferler323.851 2.058.460 -2.382.311 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.906 5.746.000 2.961.736 8.710.642 8.710.642Dönem Karı (Zararı)2.961.736 2.961.736 2.961.736Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.906 5.746.000 5.748.906 5.748.906Kar Payları-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -49.954 9.988.923 771.641 76.917 2.961.736 16.649.427 16.649.427Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Transferler592.519 3.516.360 -4.108.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.400 1.078.635 1.895.866 2.970.101 2.970.101Dönem Karı (Zararı)1.895.866 1.895.866 1.895.866Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.400 1.078.635 1.074.235 1.074.235Kar Payları-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -38.649 8.983.051 1.364.160 84.277 1.895.866 15.188.869 15.188.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.895.866 2.961.736 425.045 1.040.756DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.074.235 5.748.906 -253.471 3.727.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -5.641 3.726 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları1.078.635 5.746.000 -253.471 3.727.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.241 -820 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 1.241 -820 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.074.235 5.748.906 -253.471 3.727.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.970.101 8.710.642 171.574 4.768.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.970.101 8.710.642 171.574 4.768.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794589BIST