***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2019 09:35
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Aralık 2019'da duyurulan kazaya ilişkin teknik ve eksper çalışmaları devam etmekte olup, izleyen süreçte konu ile ilgili ilave bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803534
BIST
13:01110.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,07
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
13:015,8463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0335
|Açılış
|: 5,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
13:016,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
13:01277,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 277,69
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 0,50
|
|Frank
|5,9197
|5,9553
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5544
|1,5622
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,24
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.866
|19,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,39
|
|Yarım
|885
|907
|6,96
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|0,06
|