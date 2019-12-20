***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 10:29
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İsdemir'de 14 Aralık'ta pik döküm kanalında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen proses kazası sonrasında, gerekli bakım çalışmaları ve önlemler hızlıca hayata geçirilmiştir. İsdemir'de üretim 20 Aralık 2019 tarihinde normal seyrine dönmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804482
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En Düşük
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