***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİsdemir'de 14 Aralık'ta pik döküm kanalında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen proses kazası sonrasında, gerekli bakım çalışmaları ve önlemler hızlıca hayata geçirilmiştir. İsdemir'de üretim 20 Aralık 2019 tarihinde normal seyrine dönmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804482BIST