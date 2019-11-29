***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2019 17:26
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
SABRİ KILIÇ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Atölyeler ve Bakım Direktörü
MEHMET PEHLİVAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801025
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0097
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,84
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,96
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4155
|7,4527
|% 0,01
|
|Frank
|5,7268
|5,7613
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|7,08
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,52
|60,52
|-2,76
|
Seans Raporu
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-
17:57XU100
Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
-
17:56MEPET
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992, 470 adet işlem
-
17:55UTPYA
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 150 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, PGSUS
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335