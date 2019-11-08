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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.11.2019 11:58
GÜNCEL HABERLER

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFAK1911 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 764.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFAK1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 31.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95052
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.11.2019
Kayıt Tarihi 07.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.11.2019
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 31 Temmuz 2019, itfa tarihi ise 8 Kasım 2019 olan TRFISFAK1911 ISIN Kodlu, 100.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797484


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 3,33 246.086.846 % 16,84  
IHGZT 2,99 8.609.733 % 15,00  
RYGYO 1,99 5.038.590 % 11,80  
MRGYO 0,89 16.771.264 % 11,25  
BURVA 5,34 5.112.287 % 10,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3563 7,3932 % 0,18  
Frank 5,7593 5,7940 % 0,08  
Riyal 1,5310 1,5387 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -6,18  
Altın Gr. 270 270 -1,30  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -25,00  
Tam 1.785 1.830 -26,44  
Yarım 863 885 -12,78  
Çeyrek 433 443 -6,40  
Gümüş.Ons 16,90 16,93 -0,20  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,04  
B. Petrol 61,38 61,38 -0,91  
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