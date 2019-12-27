***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 17:52
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFA61614 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2016
Vade (Gün Sayısı) 178
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA61614
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2015
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2016
Kayıt Tarihi 16.06.2016 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2016
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805635
BIST
17:49113.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:495,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:496,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:49289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,61
|116.265.477
|% 17,57
|
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TIRE
|4,16
|134.566.172
|% 12,13
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,50
|85.284.392
|% -13,27
|
|SMART
|9,85
|196.499.220
|% -13,22
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,28
|65.562.066
|% -6,31
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|THYAO
|13,94
|505.573.209
|% -0,14
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|323.517.077
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,88
|124.203.895
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.726.030
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7841
|7,8231
|% 1,20
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,34
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de