***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ŞENCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 02.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JSC İşbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Elginkan Vakfı - Mütevelli Heyeti Kuruluş Temsilcisi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kredi Komitesi BaşkanıUygar Şafak Öğün Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiNURLAN EROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Krediler Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilNecati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesiİbrahim Volkan Ergan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET HAKAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilETHEM ELİAÇIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilDORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC İŞBANK Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET ZAFER KALYONCU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıCANAN KESKİN Yönetici Direktör Bankacı Müdür, Yönetici Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789584BIST