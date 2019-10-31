***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









112.948 41.088 974.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 -40.085 0 -3.806 -43.891Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 -40.085 0 -3.806 -43.891Yeni Bakiye24 650.303 1.938 58 22.189 146.144 -40.085 112.948 37.282 930.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -18.454 0 0 108.166 19.259 108.971Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 58 0 0 3.735 0 214.092 -40.085 108.166 56.541 1.039.748Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 1.938 -73 16.300 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 -15.548 15.548 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 -15.548 15.548 0 0 0Yeni Bakiye24 695.303 1.938 -73 16.300 198.544 -24.537 197.537 65.568 1.150.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 27.947 0 0 102.899 12.169 143.015Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 197.537 0 197.537 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 197.537 0 197.537 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 44.247 0 396.081 -24.537 102.899 77.737 1.293.595Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 754.994 756.106 243.498 296.762FAKTORİNG GELİRLERİ399.043 406.180 127.719 163.382Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler386.561 375.066 128.126 148.985İskontolu55.009 75.348 21.562 21.293Diğer331.552 299.718 106.564 127.692Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar12.482 31.114 -407 14.397İskontolu1.726 4.009 762 1.021Diğer10.756 27.105 -1.169 13.376FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ355.951 349.926 115.779 133.380Finansal Kiralama Gelirleri355.239 349.500 115.561 133.191Faaliyet Kiralaması Gelirleri712 426 218 189Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -684.017 -664.177 -185.693 -266.912Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-371.602 -444.515 -115.085 -176.596Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-289 0 -68 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-280.374 -194.283 -61.781 -80.437Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-31.752 -25.379 -8.759 -9.879BRÜT KAR (ZARAR)70.977 91.929 57.805 29.850ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -60.697 -54.254 -19.021 -17.551Personel Giderleri-39.461 -35.229 -12.325 -11.115Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.443 -1.036 -364 -539Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-19.793 -17.989 -6.332 -5.897Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)10.280 37.675 38.784 12.299DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 491.375 548.590 32.998 291.330Bankalardan Alınan Faizler7.642 4.896 1.160 2.006Menkul Değerlerden Alınan Faizler69 0 69 -145Temettü Gelirleri4.380 5.391 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı293.046 166.874 63.868 47.724Kambiyo İşlemleri Karı133.345 332.311 -42.253 230.360Diğer52.893 39.118 10.154 11.385KARŞILIK GİDERLERİ33 -166.825 -24.290 -20.090 -5.621Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-166.825 -24.290 -20.090 -5.621Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -187.283 -353.929 31.511 -221.840Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-183.227 -349.721 32.019 -230.364Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 0 9.900Diğer-4.056 -4.208 -508 -1.376NET FAALİYET KARI (ZARARI)147.547 208.046 83.203 76.168BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)147.547 208.046 83.203 76.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -35.943 -76.986 -16.921 -40.177Cari Vergi Karşılığı-27.742 -131.814 -12.374 -79.701Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.201 0 -4.547 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 54.828 0 39.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)111.604 131.060 66.282 35.991DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI111.604 131.060 66.282 35.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.705 22.894 5.828 11.034Ana Ortaklık Payları102.899 108.166 60.454 24.957Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,15000000 0,14000000 0,15000000 0,03000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,15000000 0,14000000 0,15000000 0,03000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı120.659 355.953Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri725.325 707.732Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-714.020 -619.456Alınan Temettüler4.380 5.391Alınan Ücret ve Komisyonlar12.482 31.114Elde Edilen Diğer Kazançlar22.713 15.370Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 30.249 23.631Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-36.080 -32.119Ödenen Vergiler21 -30.143 -74.569Diğer105.753 298.859Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.460.284 -733.918Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış233.944 2.032.610Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış492.656 -274.623Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış48.135 -11.449Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.278 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)745.510 -2.511.375Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-61.239 30.919Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.580.943 -377.965YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -1.020Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -4.164 -15.536Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 188 12.387Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -13.580Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.976 -17.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.046.526 3.420.766Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.563.746 -3.029.544İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.517.220 391.222Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-800 -894Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)58.947 -5.386Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 272.557 247.874Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 331.504 242.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)111.604 131.060 66.282 35.991DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31.411 -22.089 16.270 -10.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar31.411 -22.089 16.270 -10.913Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri31.411 -22.089 16.270 -10.913Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)143.015 108.971 82.552 25.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 4.944 326.565 331.509 3.581 268.988 272.569GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 38.329 0 38.329 859 0 859TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 12.009 12.009 0 72.110 72.110GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 73.031 0 73.031 41.622 0 41.622İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.321.168 3.984.888 7.306.056 3.800.153 4.246.622 8.046.775Faktoring Alacakları8 1.927.661 384.407 2.312.068 2.201.496 528.479 2.729.975İskontolu Faktoring Alacakları (Net)373.323 92.541 465.864 315.924 101.991 417.915Diğer Faktoring Alacakları1.554.338 291.866 1.846.204 1.885.572 426.488 2.312.060Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 1.123.817 3.622.839 4.746.656 1.495.532 3.722.565 5.218.097Finansal Kiralama Alacakları1.379.559 4.049.933 5.429.492 1.824.423 4.146.586 5.971.009Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 1 1Kazanılmamış Gelirler (-)-255.742 -427.094 -682.836 -328.891 -424.022 -752.913İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 567.462 15.151 582.613 270.608 26.800 297.408Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-297.772 -37.509 -335.281 -167.483 -31.222 -198.705ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 13.256 0 13.256 13.486 0 13.486MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 4.074 0 4.074 4.438 0 4.438YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 822 0 822 61.384 0 61.384ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 19.331 0 19.331 27.532 0 27.532DİĞER AKTİFLER15 52.551 122.403 174.954 56.066 83.880 139.946ARA TOPLAM3.527.506 4.445.865 7.973.371 4.009.121 4.671.600 8.680.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 989 0 989 939 0 939Satış Amaçlı989 0 989 939 0 939Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.528.495 4.445.865 7.974.360 4.010.060 4.671.600 8.681.660YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 1.949.908 3.791.150 5.741.058 2.067.201 2.838.023 4.905.224FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 634 644 1.278 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 756.749 0 756.749 2.352.041 0 2.352.041GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 205 205 0 96.521 96.521KARŞILIKLAR20 13.380 4.396 17.776 11.088 4.275 15.363Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı9.932 0 9.932 10.229 0 10.229Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.448 4.396 7.844 859 4.275 5.134CARİ VERGİ BORCU21 10.927 0 10.927 15.489 0 15.489ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 52.200 100.572 152.772 48.163 98.279 146.442ARA TOPLAM2.783.798 3.896.967 6.680.765 4.493.982 3.037.098 7.531.080SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.293.595 0 1.293.595 1.150.580 0 1.150.580Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -73 0 -73 -73 0 -73Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 44.247 0 44.247 16.300 0 16.300Kar Yedekleri24 396.081 0 396.081 214.092 0 214.092Yasal Yedekler51.004 0 51.004 44.321 0 44.321Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler345.077 0 345.077 169.771 0 169.771Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar78.362 0 78.362 157.452 0 157.452Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -24.537 0 -24.537 -40.085 0 -40.085Dönem Net Kâr veya Zararı102.899 0 102.899 197.537 0 197.537Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 77.737 0 77.737 65.568 0 65.568YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.077.393 3.896.967 7.974.360 5.644.562 3.037.098 8.681.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ54.465 239.180 293.645 58.178 65.715 123.893RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ133.688 58.979 192.667 223.224 47.935 271.159ALINAN TEMİNATLAR38 35.597.668 54.654.546 90.252.214 33.795.392 52.589.160 86.384.552VERİLEN TEMİNATLAR26 874.838 12.385 887.223 1.680.759 4.397 1.685.156TAAHHÜTLER109.376 323.545 432.921 42.222 235.335 277.557Cayılamaz Taahhütler0 86.689 86.689 0 63.806 63.806Cayılabilir Taahhütler109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751Kiralama Taahhütleri109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751Finansal Kiralama Taahhütleri109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER306.396 122.214 428.610 186.991 123.886 310.877NAZIM HESAPLAR TOPLAMI37.576.578 55.913.808 93.490.386 37.692.056 54.718.770 92.410.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795970BIST