***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
31.10.2019 18:56
112.948 41.088 974.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -40.085 0 -3.806 -43.891
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -40.085 0 -3.806 -43.891
Yeni Bakiye
24 650.303 1.938 58 22.189 146.144 -40.085 112.948 37.282 930.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -18.454 0 0 108.166 19.259 108.971
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 112.948 0 -112.948 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 58 0 0 3.735 0 214.092 -40.085 108.166 56.541 1.039.748
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 1.938 -73 16.300 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 -15.548 15.548 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 -15.548 15.548 0 0 0
Yeni Bakiye
24 695.303 1.938 -73 16.300 198.544 -24.537 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 27.947 0 0 102.899 12.169 143.015
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 197.537 0 197.537 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 197.537 0 197.537 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 44.247 0 396.081 -24.537 102.899 77.737 1.293.595
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 754.994 756.106 243.498 296.762
FAKTORİNG GELİRLERİ
399.043 406.180 127.719 163.382
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
386.561 375.066 128.126 148.985
İskontolu
55.009 75.348 21.562 21.293
Diğer
331.552 299.718 106.564 127.692
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.482 31.114 -407 14.397
İskontolu
1.726 4.009 762 1.021
Diğer
10.756 27.105 -1.169 13.376
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
355.951 349.926 115.779 133.380
Finansal Kiralama Gelirleri
355.239 349.500 115.561 133.191
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
712 426 218 189
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -684.017 -664.177 -185.693 -266.912
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-371.602 -444.515 -115.085 -176.596
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-289 0 -68 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-280.374 -194.283 -61.781 -80.437
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-31.752 -25.379 -8.759 -9.879
BRÜT KAR (ZARAR)
70.977 91.929 57.805 29.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -60.697 -54.254 -19.021 -17.551
Personel Giderleri
-39.461 -35.229 -12.325 -11.115
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.443 -1.036 -364 -539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-19.793 -17.989 -6.332 -5.897
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.280 37.675 38.784 12.299
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 491.375 548.590 32.998 291.330
Bankalardan Alınan Faizler
7.642 4.896 1.160 2.006
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
69 0 69 -145
Temettü Gelirleri
4.380 5.391 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
293.046 166.874 63.868 47.724
Kambiyo İşlemleri Karı
133.345 332.311 -42.253 230.360
Diğer
52.893 39.118 10.154 11.385
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -166.825 -24.290 -20.090 -5.621
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-166.825 -24.290 -20.090 -5.621
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -187.283 -353.929 31.511 -221.840
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-183.227 -349.721 32.019 -230.364
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 9.900
Diğer
-4.056 -4.208 -508 -1.376
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
147.547 208.046 83.203 76.168
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.547 208.046 83.203 76.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -35.943 -76.986 -16.921 -40.177
Cari Vergi Karşılığı
-27.742 -131.814 -12.374 -79.701
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.201 0 -4.547 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 54.828 0 39.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
111.604 131.060 66.282 35.991
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
111.604 131.060 66.282 35.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.705 22.894 5.828 11.034
Ana Ortaklık Payları
102.899 108.166 60.454 24.957
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,15000000 0,14000000 0,15000000 0,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,15000000 0,14000000 0,15000000 0,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
120.659 355.953
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
725.325 707.732
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-714.020 -619.456
Alınan Temettüler
4.380 5.391
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.482 31.114
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22.713 15.370
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 30.249 23.631
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-36.080 -32.119
Ödenen Vergiler
21 -30.143 -74.569
Diğer
105.753 298.859
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.460.284 -733.918
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
233.944 2.032.610
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
492.656 -274.623
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.135 -11.449
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.278 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
745.510 -2.511.375
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-61.239 30.919
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.580.943 -377.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -1.020
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -4.164 -15.536
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 188 12.387
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -13.580
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.976 -17.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.046.526 3.420.766
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.563.746 -3.029.544
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.517.220 391.222
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-800 -894
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
58.947 -5.386
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 272.557 247.874
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 331.504 242.488
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.604 131.060 66.282 35.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.411 -22.089 16.270 -10.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.411 -22.089 16.270 -10.913
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
31.411 -22.089 16.270 -10.913
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.015 108.971 82.552 25.078
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 4.944 326.565 331.509 3.581 268.988 272.569
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 38.329 0 38.329 859 0 859
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 12.009 12.009 0 72.110 72.110
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 73.031 0 73.031 41.622 0 41.622
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.321.168 3.984.888 7.306.056 3.800.153 4.246.622 8.046.775
Faktoring Alacakları
8 1.927.661 384.407 2.312.068 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
373.323 92.541 465.864 315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.554.338 291.866 1.846.204 1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.123.817 3.622.839 4.746.656 1.495.532 3.722.565 5.218.097
Finansal Kiralama Alacakları
1.379.559 4.049.933 5.429.492 1.824.423 4.146.586 5.971.009
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 1 1
Kazanılmamış Gelirler (-)
-255.742 -427.094 -682.836 -328.891 -424.022 -752.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 567.462 15.151 582.613 270.608 26.800 297.408
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-297.772 -37.509 -335.281 -167.483 -31.222 -198.705
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 13.256 0 13.256 13.486 0 13.486
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.074 0 4.074 4.438 0 4.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 822 0 822 61.384 0 61.384
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 19.331 0 19.331 27.532 0 27.532
DİĞER AKTİFLER
15 52.551 122.403 174.954 56.066 83.880 139.946
ARA TOPLAM
3.527.506 4.445.865 7.973.371 4.009.121 4.671.600 8.680.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 989 0 989 939 0 939
Satış Amaçlı
989 0 989 939 0 939
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.528.495 4.445.865 7.974.360 4.010.060 4.671.600 8.681.660
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 1.949.908 3.791.150 5.741.058 2.067.201 2.838.023 4.905.224
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 634 644 1.278 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 756.749 0 756.749 2.352.041 0 2.352.041
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 205 205 0 96.521 96.521
KARŞILIKLAR
20 13.380 4.396 17.776 11.088 4.275 15.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9.932 0 9.932 10.229 0 10.229
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.448 4.396 7.844 859 4.275 5.134
CARİ VERGİ BORCU
21 10.927 0 10.927 15.489 0 15.489
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 52.200 100.572 152.772 48.163 98.279 146.442
ARA TOPLAM
2.783.798 3.896.967 6.680.765 4.493.982 3.037.098 7.531.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.293.595 0 1.293.595 1.150.580 0 1.150.580
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -73 0 -73 -73 0 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 44.247 0 44.247 16.300 0 16.300
Kar Yedekleri
24 396.081 0 396.081 214.092 0 214.092
Yasal Yedekler
51.004 0 51.004 44.321 0 44.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
345.077 0 345.077 169.771 0 169.771
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
78.362 0 78.362 157.452 0 157.452
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -24.537 0 -24.537 -40.085 0 -40.085
Dönem Net Kâr veya Zararı
102.899 0 102.899 197.537 0 197.537
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 77.737 0 77.737 65.568 0 65.568
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.077.393 3.896.967 7.974.360 5.644.562 3.037.098 8.681.660
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
54.465 239.180 293.645 58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
133.688 58.979 192.667 223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
38 35.597.668 54.654.546 90.252.214 33.795.392 52.589.160 86.384.552
VERİLEN TEMİNATLAR
26 874.838 12.385 887.223 1.680.759 4.397 1.685.156
TAAHHÜTLER
109.376 323.545 432.921 42.222 235.335 277.557
Cayılamaz Taahhütler
0 86.689 86.689 0 63.806 63.806
Cayılabilir Taahhütler
109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751
Kiralama Taahhütleri
109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751
Finansal Kiralama Taahhütleri
109.376 236.856 346.232 42.222 171.529 213.751
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
500.147 502.959 1.003.106 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
306.396 122.214 428.610 186.991 123.886 310.877
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
37.576.578 55.913.808 93.490.386 37.692.056 54.718.770 92.410.826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795970
BIST